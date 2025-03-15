Теперь они не могут легально покинуть территорию Китая, пока им не вернут документы.

Резкий рост популярности ИИ-стартапа DeepSeek привлек пристальное внимание китайских властей: проект недавно был объявлен национальным достоянием и теперь находится под тщательной охраной. Впрочем, для ключевых сотрудников стартапа – это вряд ли хорошая новость.

Согласно данным The Information, опасаясь утечки технологий государство забрало паспорта у ключевых инженеров DeepSeek. Теперь они не могут легально покинуть территорию Китая, пока им не вернут документы.

Вероятно, таким образ власти Поднебесной перестраховываются, чтобы не было повторения случая с дочерью главы Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее задержали в 2018 году в Канаде по требованию США, так как китайская компания помогала Ирану обходить санкции. В итоге Мэн Ваньчжоу 3 года просидела под домашним арестом, пока не пошла на сделку с Министерством юстиции США.

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DeepSeek стал очень важен для Китая – сегодня все местные корпорации соревнуются в интеграции ИИ в свои сервисы и услуги. Например, подобные анонсы сделали более 20 автобрендов, основные производители смартфонов и даже Midea добавила DeepSeek в свой кондиционер.

Государственный сектор тоже "идет в ногу" – более 100 китайских больниц пообещали использовать DeepSeek в работе, как и чиновники из различных ведомств.

Что нужно знать про китайский DeepSeek

Китайский чат-бот DeepSeek привлек к себе всеобщее внимание после того, как в январе 2025 года стал самым скачиваемым приложением более чем в 120 странах. И не просто в ИИ категории, а среди всех бесплатных программ, обогнав ChatGPT, Threads, Google и другие популярные аппы.

Это разговорная ИИ-модель, которая способна генерировать тексты разных объемов, искать информацию в интернете, а также создавать код – в общем, все то, что делают и его западные конкуренты. По данным разработчика, его создание стоила всего 6 млн долларов. Для сравнения, OpenAI потратила $14 млн на рекламу для Супербоула.

На фоне растущей обеспокоенности по поводу китайских нейросетей, новое исследование показывает, что Google Gemini собирает больше данных о вас, чем тот же DeepSeek. Так что эта ИИ-модель не лучшая, но и не худшая.

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