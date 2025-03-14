Исследователи выявили самые 'шпионящие' за пользователями нейросети

Посмотрите, сколько данных собирает ваш любимый чат-бот.

На фоне растущей обеспокоенности по поводу китайских нейросетей, новое исследование показывает, что страхи могут быть преувеличены – по крайней мере, когда речь идет о конфиденциальности данных. Некоторые популярные американские чат-боты ИИ могут собирать даже больше вашей информации.

Об этом cообщает портал ZDNet со ссылкой на исследование Surfshark, которое охватило 10 самых популярных чат-ботов: ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek, Grok, Jasper, Poe, Claude и Pi. Они проанализировали, какие типы данных собирает каждое приложение, обрабатываются ли пользовательские данные и используются ли они в работе с рекламодателями.

Расследование выявило, что Google Gemini собирает значительно больше персональных данных, чем его конкуренты. Приложение собирает 22 из 35 типов пользовательских данных, включая высококонфиденциальные данные, такие как геолокация, личный контент, список контактов устройства и история просмотров.

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Китайская DeepSeek, несмотря на опасения, оказалась в середине списка – так что она не лучшая, но и не худшая. Эта модель собирает в среднем 11 типов данных, в том числе контактную информацию, пользовательский контент и диагностические данные.

Аналогично, ChatGPT, самый популярный чат-бот в мире, собирает 10 уникальных типов данных, включая контактную информацию, пользовательский контент, идентификаторы, данные об использовании и диагностику.

Рейтинг получился такой (чем выше разместился бот, тем больше данных он собирает):

Gemini. Poe. Claude. Copilot. DeepSeek. ChatGPT. Perplexity. Grok. Pi. Jasper.

Ранее руководитель OpenAI Сэм Альтман поделился подробностями о планах по запуску GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в области ИИ. Речь идет о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает его неотличимым от человека.

В свою очередь Илон Маск представил третью версию чат-бота – Grok 3, назвав ее "самым умным искусственным интеллектом на Земле". Ранняя версия новой модели превосходит ChatGPT, DeepSeek и другие решения от конкурентов во всех ключевых тестах, включая математику, науку и программирование.

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