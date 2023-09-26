В топ попали модели от брендов Redmi, iQOO, OnePlus, Poco и Nubia.

Если вы хотите максимума от своего смартфона, но не готовы выкидывать 1000 долларов за новый айфон, в этом случае лучше взять модель на Android от китайского или корейского производителя: и скорость хорошая, и срок службы достаточный.

Редакция портала Gizchina собрала пятерку лучших смартфонов до $500 или 18.5 тыс. грн, которые можно смело брать прямо сейчас. В топ попали модели от брендов Redmi, iQOO, OnePlus, Poco и Nubia.

Redmi K60 Ultra – лучший выбор в сегменте бюджетных флагманов. У него в арсенале рекордные 24 Гбайт оперативки, один из лучших OLED-экранов за свои деньги и быстрая зарядка 120 Вт – от 0% до 100% за 19 минут. Есть и влагозащита с системой охлаждения.

– лучший выбор в сегменте бюджетных флагманов. У него в арсенале рекордные 24 Гбайт оперативки, один из лучших OLED-экранов за свои деньги и быстрая зарядка 120 Вт – от 0% до 100% за 19 минут. Есть и влагозащита с системой охлаждения. За ним идет iQOO Neo8 Pro, который мощнее некоторых смартфонов за 1000 долларов. Все благодаря чипсету Dimensity 9200+, который обходит самый мощный Qualcomm. Остальные спеки похожи на K60 Ultra: экран OLED 144 Гц, быстрая зарядка 120 Вт и система охлаждения. Видео дня

Тройку замыкает OnePlus Nord 3 – главный субфлагман бренда, который по скидке можно найти за 300 долларов. У него большой 6.74-дюймовый дисплей с высокой пиковой яркостью 1450 нит, околофлагманский процессор Dimensity 9000 и тройная камера на 50+8+2 Мп.

На 4-м месте расположился Poco F5 Pro: у него крутой дисплей, топовая производительность и достойные фотовозможности, а стоит он при этом дешевле конкурентов. Замыкает пятерку Nubia Z50 – младшая версия флагманской серии смартфонов популярного китайского бренда

Если бюджет поменьше, авторы Gizchina составили аналогичный рейтинг для смартфонов бюджетом до $300 и $150. В обоих рейтингах первое место заняли смартфоны Xiaomi.

Также УНИАН писал о новом "середняке" от Xiaomi, который при цене чуть дороже $250 предлагает крутой OLED-дисплей и 200-мегапиксельную камеру, а по "начинке" обходит некоторые бюджетные флагманы,

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