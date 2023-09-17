Самые сбалансированные варианты от разных производителей.

В 2023 году производителям удалось вывести среднебюджетные смартфоны на новую ступень – большинство из них обладает мощной "начинкой", качественной камерой и впечатляющей автономностью. Редакторы портала Gizchina отобрали пятерку лучших Android-смартфонов, которые сейчас доступны ниже $300 или 11 000 в грн.

В список Gizchina попали сразу три модели Xiaomi, а точнее ее суббрендов Redmi и Рoco, а также устройства iQOO и Motorola.

Redmi Note 12 Turbo – главный смартфон 2023 года стоимостью до $300. Он мощнее некоторых бюджетных флагманов, имеет 120-герцовый OLED-дисплей с рекордно тонкими рамками, а сзади расположена тройная камера на 64+8+2 мегапикселей, причем основной объектив даже получил оптическую стабилизацию.

– главный смартфон 2023 года стоимостью до $300. Он мощнее некоторых бюджетных флагманов, имеет 120-герцовый OLED-дисплей с рекордно тонкими рамками, а сзади расположена тройная камера на 64+8+2 мегапикселей, причем основной объектив даже получил оптическую стабилизацию. За ним идет Redmi Note 12T Pro с парой заметных апгрейдов в железе. Камера и аккумулятор здесь те же, что и в 12 Turbo, но процессор помощнее (Dimensity 8200-Ultra), а частота кадров может составлять 144 Гц. Также есть поддержка Dolby Vision.

с парой заметных апгрейдов в железе. Камера и аккумулятор здесь те же, что и в 12 Turbo, но процессор помощнее (Dimensity 8200-Ultra), а частота кадров может составлять 144 Гц. Также есть поддержка Dolby Vision. Тройку "середняков" замыкает IQOO Z8 , который отличается хорошим сочетанием производительности и цены. Одной из его "фишек" является зарядка мощностью 120 Вт – от 0% до 100% смартфон заряжается меньше, чем за 20 минут. Работает он на базе чипсета Dimensity 8200 в паре с 12 ГБ оперативной памяти.

На четвертом месте расположился Moto G Stylus 5G (2023) – по сути, это единственная альтернатива Galaxy S23 Ultra со стилусом. Замыкает пятерку Росо X5 Pro: здесь вам и 120-герцовый AMOLED-дисплей, и мощный чипсет Snapdragon 778G, и крутая тройная камера на 108+8+2 Мп.

Видео дня

Если бюджетный поменьше, есть аналогичный рейтинг для смартфонов до 6000 грн. Все они предлагают качественный, яркий экран, оптимальный для игр и работы процессор, а также большую автономность.

А если нужен самый мощный смартфон, таковым на сегодня является OnePlus Ace 2 Pro. Аппарат имеет разогнанный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и некую новую технологию работы с памятью – средняя скорость открытия приложений выросла втрое.

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