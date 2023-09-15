В список попали модели от компаний Redmi, Poco, Motorola, Realme, а также менее известной широкой публике Cubot.

Производители смартфонов из года в год все больше прокачивают бюджетные модели – большинство из них в 2023 году обладает производительным железом, достойной камерой и внушительной автономностью. Некоторые даже получают фичи, которые не встретишь во флагманах.

Редакция портала Gizchina отобрала пятерку лучших смартфонов на Android, которые продаются по цене менее $150 или 5500 в гривнах. В список попали модели от компаний Redmi, Poco, Motorola, Realme а также менее известной широкой публике Cubot.

Идеальным "бюджетником" в 2023 году считается Pосо M5. У него при себе AMOLED-экран на 6.58 дюйма, неплохой чип MediaTek Helio G95 и мощный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Из прочих бонусов – NFC-модуль, 3.5-мм миниджек, стереодинамики и защита IP53.

У него при себе AMOLED-экран на 6.58 дюйма, неплохой чип MediaTek Helio G95 и мощный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Из прочих бонусов – NFC-модуль, 3.5-мм миниджек, стереодинамики и защита IP53. За ним следует Redmi 12 . Он имеет 6,79-дюймовый IPS-дисплей с частотой 90 Гц и максимальной яркостью 550 нит – самый большой экран в своем классе. Вдобавок аппарат получил неплохой набор камер: 50, 8 и 2 мегапикселей.

. Он имеет 6,79-дюймовый IPS-дисплей с частотой 90 Гц и максимальной яркостью 550 нит – самый большой экран в своем классе. Вдобавок аппарат получил неплохой набор камер: 50, 8 и 2 мегапикселей. Замыкает тройку ультрабюджетников Moto G14. У телефона неплохой 6,55-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+, средний чип Unisoc T616, оптимальные 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти в базе. Батарейка имеет емкость 5000 мАч, этого должно хватить на целый день активного использования.

На четвертом и пятом месте расположились Realme C51 и Cubot Note 50 – это сбалансированная и доступная пара гаджетов. Первый скопировал сразу две отличительные фишки iPhone 14 Pro, тогда как второй выделяется большим аккумулятором, которого хватит на 2-3 дня работы.

Видео дня

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых мощных смартфонов на рынке. В 2023 году рейтинг флагманов возглавляет OnePlus Ace 2 Pro, который работает на разогнанном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Стоит он при этом чуть дороже $400.

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны Realme GT5, который занял свое место в среднем ценовом сегменте. Этот "середняк" за $400, например, обошел Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13 Pro.

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