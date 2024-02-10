Оказалось, что в этом рейтинге лидируют смартфоны Applе. Их чаще всего ремонтируют самостоятельно или отдают в ремонтную мастерскую.

В сети появился интересный рейтинг самых ремонтируемых смартфонов с 2006 по 2023 год. Для этого исследователи Electronics Hub проанализировал данные iFixit – известного портала, где публикуются оценки различных гаджетов с точки зрения ремонтопригодности.

Лидером рейтинга оказался культовый iPhone 4, инструкция к обслуживанию которого собрала 5,2 млн просмотров. Более того, весь топ-5 занимают устройства Apple – iPhone 6, iPhone 5, iPhone 4s и iPhone 5s. Между тем, Galaxy S III 2012 года стал самой ремонтируемой моделью Android.

Среди новых смартфонов, выпущенных в последние два года, лидером назвали iPhone 14 Pro Max. В топ-10 также попали iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra и Google Pixel 7 Pro.

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Производитель, смартфоны которого пользователи ремонтировали чаще всего, оказался Apple. Инструкции к обслуживанию iPhone разных поколений собрали 17,5 млн просмотров. Ниже с существенным отрывом расположились Samsung, Huawei, LG и Xiaomi.

Осенью 2023 года Nokia выпустила новый смартфон, который назвали одним из лучших изобретений года. Его особенность – высокая ремонтопригодность. Любой пользователь, у которого есть небольшая отвертка и 5 минут времени, может заменить аккумулятор, дисплей, камеру и заднюю крышку – детали, которые чаще всего ломаются.

Ранее специалисты собрали рейтинг самых простых и сложных моделей смартфона для самостоятельного ремонта дома. Как оказалось, Asus производит самые простые для починки аппараты, а Sony и Xiaomi – самые сложные.

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