Новинка является более доступной, но в чем-то даже более интересной версией GT Neo 5 с зарядкой 240 Вт

Китайская компания Realme представила среднебюджетник GT Neo 5 SE, который стал более доступной, но в чем-то даже более интересной версией GT Neo 5 с зарядкой 240 Вт. Аппарат будет конкурировать с Redmi Note 12 Turbo.

Младшая модель сохранила 6,74-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц, но осталась без полной зарядки за 9 минут. Вместо этого у нее увеличенная до 5500 мАч батарея и более энергоэффективный процессор Snapdragon 7+ Gen 2: заряжается смартфон за 19 минут.

Также сохранились Dolby Atmos, линейный вибромотор, модуль NFC и 16 ГБ + 1 ТБ памяти в топе. Вместо основной камеры Sony IMX890 на 50 Мп в realme GT Neo 5 герой нашей новости получил 64-Мп сенсор OmniVision OV64B.

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В Китае цены такие:

8/256 ГБ — 2099¥ ( ~ 11 200 грн);

11 200 грн); 12/512 ГБ — 2399¥ ( ~ 12 800 грн);

12 800 грн); 16 ГБ/1 ТБ — 2799¥ (~14 900 грн).

Цены на уровне Note 12 Turbo, с которым новинка Realme и будет конкурировать. При этом, стоит отметить, что у модели Redmi и батарея похуже (5000 мАч, 67 Вт), и экран (6,67", 120 Гц).

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