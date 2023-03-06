Устройства китайского производителя Xiaomi получили два первых места

Команда бенчмарка AnTuTu обновила ежемесячный рейтинг Android-устройств, которые лучше всего удовлетворяют нужды своих владельцев. Он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы пользователей.

Больше всего пользователи довольны камерофоном Xiaomi 12S Ultra, который вышел прошлым летом. У него 95,05% положительных отзывов. За ним следует еще одно устройство производителя – Xiaomi 13 Pro (94,81%). Обе модели получили оптику от Leica, топовое "железо" и яркий дизайн.

Третье место отдали OnePlus 11 (94,52%), который стал отличной бюджетной заменой последним айфонам. Он получил топовый Snapdragon 8 Gen 2, мощности которого хватит еще на 4-5 лет, тройную камеру с настройками Hasselblad и быструю зарядку на 100 Вт, которая набирает 100% за 25 минут.

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Остальные позиции в топ-10 выглядят так:

Honor X40 GT – 94,04%

Huawei P50 Pro – 93,78%

iQOO Neo7 Racing Edition – 92,84%

Vivo X90 Pro+ – 92,62%

Xiaomi 13 – 92,42%

Samsung Galaxy S23 Ultra – 92,38%

Iqoo 11 Pro – 91,05%

Xiaomi 13 Ultra – "убийца" флагманов Apple и Samsung уже на подходе

Xiaomi в самое ближайшее время должна представить преемника Xiaomi 12 Ultra. По словам инсайдеров, новый фотофлагман получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех".

Ожидается, что в Китае Xiaomi 13 Ultra будет стоить 8000 юаней, или примерно 42 500 грн за версию 12 ГБ+512 ГБ. Это на 1000 юаней дороже Xiaomi 12S Ultra в такой же конфигурации.

Напомним, что предшественник Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле 2022 года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

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