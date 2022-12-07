Лидером топа стал Google Pixel 7 Pro, который "обскакал" айфоны и другие смартфоны по всем фронтам.

Год подходит к концу, а значит самое время подводить итоги и собирать топы. Редакция портала Gizchina отобрала пятерку, по их мнению, лучших смартфонов, выпущенных в 2022 году.

Как говорится в заметке, определяли лучшие смартфоны на основе дизайна, камер, "живучести" батареи, скорости работы и доступности. Это пять основных сфер, в которых конкурируют производители смартфонов.

Первое место досталось Pixel 7 Pro, в котором "Google не просто исправила ошибки, допущенные в Pixel 6, но и избежала повторения ошибок конкурентов". Смартфон выделяется на фоне других устройств 2022 года благодаря оригинальному дизайну, крутым фотовозможностям, а также долгосрочной поддержкой ПО со стороны производителя.

Второе место присудили iPhone 14 Pro Max. Авторы пишут, что это "лучший айфон из когда-либо созданных". В качестве основных преимуществ новинки отмечаются его камеры, отличная автономность и высокий уровень производительности благодаря новому чипу Apple A16.

Третье место заняла модель Samsung Galaxy S22 Ultra. Она рассчитана на тех, кому хочется от смартфона максимум возможностей. Среди главных "плюсов" – поддержка встроенного стилуса S-Pen, топовый набор камер и уникальный дизайн.

На 4-м месте расположился Xiaomi 12S Ultra с самой большой камерой на планете среди смартфонов. Закрывает топ-5 OnePlus 10 Pro, получивший обновленные камеры Hasselblad и топовую начинку. А еще у него самая быстрая в истории бренда зарядка.

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К слову, если вы недавно обзавелись новеньким Android-смартфоном, УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки. Потратьте немного времени, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом.

Также рассказывали о нюансах пользования смартфоном на морозе. В Украине, где зима проходит при температуре ниже 0 градусов, телефон на холоде рискует разрядиться в любой момент.

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