Серия Google Pixel этого года отличается от любого другого флагмана на рынке.

2022 год подходит к концу, а значит самое время подводить итоги. Уходящий год подарил нам множество интересных смартфонов, среди которых особенно выделяются флагманские представители. Редакция портала Android Authority вслед за Gizchina отобрала свою пятерку лучших смартфонов года.

Первое место досталось Pixel 7 Pro, который авторы обзора назвали лучшим смартфоном Google из когда-либо созданных. Он выделяется на фоне конкурентов запоминающимся дизайном, производительным чипсетом Tensor G2 и первоклассным софтом. Причем Pixel 7 Pro также победил и в категории "Выбор пользователей".

Дополнительно в качестве преимуществ флагманского смартфона Google называют систему распознавания лица Face Unlock, эксклюзивные "фишки" Pixel, гарантированную поддержку ПО на протяжении пяти лет, улучшенный сканер отпечатков и "живучесть" батареи.

Второе место в рейтинге заняла младшая версия Google Pixel 7, которая отличается от Pro уменьшенным дисплеем и более упрощенными камерами, но предлагает все флагманские "фичи" за умеренный ценник.

Samsung Galaxy S22 Ultra с пером S Pen оказался на третьем месте. Отмечается, что смартфон получил отличную камеру и дух смартфонов Galaxy Note, однако стоимость гаджета не позволила ему оказаться на более высоких позициях.

Четвертое и пятое места разделили Samsung Galaxy S22 Plus и Oppo Find X5 Pro соответственно.

А меж тем Google готовится к выпуску своего первого складного смартфона Pixel Fold. Его презентация состоится весной 2023 года, а стоит он будет 1799 долларов (~66 000 грн).

К слову, если вы в поисках нового смартфона, но не следите активно за рынком, УНИАН раньше делился списком лучших устройств 2022 года по соотношению "цена-качество". Традиционно, лучшее соотношение цены и качества демонстрирует китайский техногигант Xiaomi и ее суббренд Redmi.

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