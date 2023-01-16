Vivo X90 Pro+ на базе нового чипа Snapdragon 8 Gen 2 стал лучшей моделью в топе флагманов 2022 года.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали заключительный рейтинг самых производительных телефонов на Android, протестированных в 2022 году.

Победители представлены в трех номинациях: флагманы, субфлагманы и аппараты среднего класса. Если вы не следите активно за рынком смартфонов, это может быть полезно при выборе нового устройства.

Модель Vivo X90 Pro+ на базе нового чипа Snapdragon 8 Gen 2 стала самым производительным Android-флагманом по состоянию на конец 2022 года. Аппарат выдал результат 1 290 933 балла.

Вторую строчку занял iQOO 11 Pro, который тоже работает на самой актуальной платформе Qualcomm. Замыкает тройку лидеров игрофон Asus ROG Phone 6 Pro.

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Самым быстрым субфлагманом 2022 года, согласно статистике AnTuTu, стал Xiaomi Mi 12T на базе Dimensity 8100-Ultra.

Остальные пять позиций в рейтинге тоже разделили устройства с процессором MediaTek, и только с седьмого места начинаются устройства на чипе Snapdragon 870.

Что касается моделей среднего класса, тут лидируют iQOO Z5 и два устройства бренда realme – GT Master и Q3S.

Самые ожидаемые смартфоны 2023 года

Среди них – потенциальный iPhone 15 Ultra в титановом корпусе и Pixel Fold, первый складной смартфон Google, слухи о выпуске которого ходят еще с 2020.

Также в 2023 году ожидается релиз флагманских Samsung из серии Galaxy S23. По слухам, модель Ultra будет оснащена 6.8-дюймовым экраном и 200-Мп камерой, а в основу всех моделей ляжет топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2. В списке самых ожидаемых устройств 2022 также часто можно встретить Samsung Galaxy Z Fold 5 / Flip 5, Sony Xperia IV, Xiaomi 13 Pro и OnePlus 11.

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