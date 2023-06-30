Переработка таких устройств позволит получить множество важных элементов, в том числе для производства новых телефонов.

Ассоциация GSMA, представляющая интересы операторов мобильной связи по всему миру, провела исследование, согласно которому по всему миру скопилось 5 миллиардов старых и неиспользуемых смартфонов и кнопочных телефонов.

Переработка таких устройств позволит получить множество важных элементов, говориться в исследование. В частности, кобальта из 5 млрд телефонов хватит на 10 млн аккумуляторов для автомобилей.

По оценкам GSMA, при правильной переработке из 5 миллиардов мобильных телефонов можно получить от золота, палладия серебра и меди до редкоземельных элементов и других важных минералов на сумму 8 миллиардов долларов США. По подсчетам экспертов, в этих телефонах содержится 50 тысяч тонн меди, 500 тонн серебра и 100 тонн золота.

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Исследования показывают, что многие пользователи предпочитают хранить свои старые телефоны вместо того, чтобы сдавать их на повторную переработку. В результате, ценные металлы, содержащиеся в этих устройствах, приходится добывать заново для производства новых телефонов.

По этой причине GSMA при поддержке крупнейших мировых операторов намерены частично избавить человечество от этих устройств. К 2030 году операторы планируют по схемам возврата получить 20% б/у мобильных устройств от количества новых.

Ранее УНИАН рассказывал о новом тренде в мире смартфонов в 2023 году. Сразу три бренда готовят смартфоны с рекордными 24 Гбайтами оперативной памяти. Сейчас на рынке смартфонов можно найти модели максимум с 18 ГБ ОЗУ, но в большинство флагманов, как правило, стоит 16 ГБ.

Первым смартфоном на рынке с 24 ГБ ОЗУ стал Red Magic 8S Pro. В тесте AnTuTu он сумел побить недавний рекорд, установленный флагманским чипом MediaTek. Не исключено, что 24 Гбайт ОЗУ тоже стали причиной столь высокой производительности.

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