По заверению производителя, одного заряда батареи хватит на несколько дней.

Легендарный бренд Nokia, владельцем которого сегодня является HMD Global, представила в Китае кнопочный телефон Nokia 105 4G (2023). Это наследник одноименной модели 2021 года.

Главные отличия Nokia 105 4G (2023) от предшественника – поддержка Bluetooth 5.0 (благодаря чему к телефону можно подключать беспроводные наушники) и более мощный аккумулятор. Его емкость выросла с 1 020 до 1 450 мАч, то есть на 42%, сообщает портал Gizmochina.

Вместе с тем телефон имеет встроенную игру "Змейка", фонарик, FM-радио, поддерживает две SIM-карты, сети 4G и функцию голосового вызова с высокой четкостью VOLTE. Кроме того, упоминается возможность расширения памяти карточкой емкостью до 32 Гбайт.

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Корпус телефона изготовлен из износостойкого поликарбоната. При этом одного заряда батареи хватит на несколько дней, заверил производитель.

Nokia 105 4G (2023) доступен в Китае в голубом и черном исполнении по цене 230 юаней (около 1100 грн.). На AliExpress пока нет, но это дело времени.

Ранее в этом году Nokia представила смартфон с возможностью самостоятельного ремонта. Так, аккумулятор Nokia G22 можно самостоятельно поменять за 5 минут, а замена дисплея займет порядка 20 минут. На других моделях производителя аналогичный процесс занял бы около полутора часов.

Смартфоны постепенно увеличиваются в размерах, и сейчас мы находимся на этапе, когда большинство из них трудно использовать одной рукой. Однако в 2023 году все еще можно купить небольшие телефоны с экраном диагональю до 6 дюймов. УНИАН делился подборкой лучших компактных телефонов на 2023 год.

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