Оказалось, что современный человек выполняет почти 100 онлайн-задач в день, используя гаджеты.

В современном мире, для которого характерно развитие новых цифровых технологий и возможностей искусственного интеллекта, среднестатистический человек выполняет 90 онлайн-задач в день, используя "умные гаджеты".

Речь идет об обыденных задачах, например: сортировка электронной почты, оплата счетов, планирование путешествий и другие дела, которыми многие занимаются онлайн через интернет. Об этом свидетельствует опрос в рамках кампании "everyone.connected" от Vodafone.

В нем приняли участие 2000 взрослых. Выяснилось, что они обычно используют интернет не менее девяти раз в день для проверки социальных сетей, пять раз - для назначения встреч и шесть раз - для потоковой передачи контента - видео и музыка.

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В рамках опроса 54% респондентов ответили, что им было бы трудно прожить день без подключения к интернету и без возможности выполнять привычные "онлайн-ритуалы".

В то же время 61% опрашиваемых сталкивались с подобной ситуацией из-за недостаточного количества памяти на своем устройстве, отсутствия сигнала или недостаточного уровня заряда батареи. Тогда 41% людей почувствовали стресс, еще 31% - изолированность, а 29% - тревожность.

Исследование также показало, что стабильная связь помогает 57% опрошенных управлять финансами, а 54% людей считают, что именно благодаря этому они успешны в выполнении своих обыденных задач.

Почти 4 из 10 человек (39%) используют свой телефон для общения с друзьями и семьей до трех раз в день. 34% опрошенных назвали это самой большой проблемой в случаях, если они оказались без подключения к интернету; еще 34% говорят, что самое сложное - не иметь возможности заниматься онлайн-покупками; 31% поставил на первое место вопрос управления финансами, а 21% утверждает, что отсутствие интернета негативно повлияет на их работу.

Интересно, что 38% опрошенных назвали ежедневную потребность в стабильном интернете более важной, нежели физические упражнения, еще 29% считают, что связь важнее общения. Из 2000 опрошенных 49% людей говорят, что испытали бы больший стресс, если бы внезапно потеряли доступ к своим данным и гаджетам.

Целью опроса стало преодоление цифрового разрыва в обществе путем предоставления средств связи, навыков и устройств людям и компаниям в Великобритании, которые живут "без гаджетов". Его результаты были использованы, чтобы показать реальность таких людей в мини-документальном сериале "Отключенные", который вышел YouTube.

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