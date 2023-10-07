У истощенной батареи есть очевидные симптомы скорой смерти и не очень очевидные. Но перед заменой аккумулятора лучше проверить ее с помощью специальных сервисов.

На любом смартфоне, вне зависимости от его стоимости, аккумулятор, рано или поздно, деградирует. Остановить этот процесс нельзя, но за ним можно хотя бы следить. Если ваш любимый девайс стал плохо держать заряд, то пришло время проверить батарейку – скорее всего, она уже своё отжила и нуждается в замене.

У владельцев iPhone есть раздел "Состояние аккумулятора и зарядка" в настройках, где показана максимальная емкость батареи – со временем она снижается. Похожая опция присутствует на телефонах Xiaomi. А что делать владельцам других гаджетов на Android? Рассказываем, как узнать, что батарейку пора менять.

Четыре симптома скорой смерти аккумулятора смартфона

Даже не заходя в настройки, есть несколько очевидных признаков, указывающих на то, что батарея в вашем смартфоне уже начала терять емкость:

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Быстрый разряд аккумулятора . Если ваш смартфон раньше держал заряд пару суток, а теперь разряжается даже при небольшом использовании, это может быть признаком изношенного аккумулятора.

. Если ваш смартфон раньше держал заряд пару суток, а теперь разряжается даже при небольшом использовании, это может быть признаком изношенного аккумулятора. Непредсказуемое поведение уровня заряда : Аккумуляторы, подходящие к концу своего срока службы, могут странно заряжаться или разряжаться. Например, устройство может быстро снижать заряд с 100% до 50%, а затем медленно разряжаться с 50% до 0%.

: Аккумуляторы, подходящие к концу своего срока службы, могут странно заряжаться или разряжаться. Например, устройство может быстро снижать заряд с 100% до 50%, а затем медленно разряжаться с 50% до 0%. Частые подвисания, перегрев . Это может быть связано с деградацией аккумулятора, который становится менее эффективным и нагревается больше даже при самых простых задачах.

. Это может быть связано с деградацией аккумулятора, который становится менее эффективным и нагревается больше даже при самых простых задачах. Увеличение объема аккумулятора: Иногда аккумуляторы начинают распухать из-за внутренних проблем. Если вы замечаете, что задняя крышка смартфона начинает выпирать, это может быть признаком распухшего аккумулятора, который следует немедленно заменить.

Впрочем, даже несмотря на все эти очевидные признаки, перед тем, как нести смартфон в сервисный центр, лучше проверить батарею с помощью специальных приложений.

Как узнать состояние батареи на Android

В Google Play есть множество приложений для контроля за расходом заряда, но не все из них умеют высчитывать остаточную емкость аккумулятора. Для этой задачи лучше всего подойдет Accu​Battery – у него более 10 миллионов загрузок. Программа указывает реальную емкость батареи с помощью специальной технологии.

Чтобы узнать реальный износ батареи, качаем программу, сажаем батарею смартфона до 15%, подключаем телефон к зарядке и не трогаем аппарат, пока аккумулятор не доберет 100%. Затем оставляем девайс на зарядке еще на 30-40 минут.

После этого открываем Accu​Battery и смотрим, какую емкость батареи покажет программа. Если уровень упал ниже 80%, то батарею рекомендуется поменять, а если ниже 70% – то обязательно. При таких цифрах смартфон не только хуже держит заряд, но и подвержен самопроизвольным перезагрузкам.

Кстати, если вы заметили, что батарея на относительно новом смартфоне стала быстро разряжаться и ее с трудом хватает до вечера, калибровка аккумулятора может помочь исправить эту проблему. Особенно, если вы никогда до этого ее не делали.

Ранее УНИАН делился топом самых выносливых смартфонов – они дольше других держат заряд. В нем вы найдете как дорогостоящие флагманы, так и бюджетные модели дешевле 300 долларов.

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