В компании утверждают, что это ограничение повлияет лишь на очень небольшое количество авторов.

Накануне всплыло, что на Amazon продаются электронные книги, созданные с помощью искусственного интеллекта. Чтобы остановить распространение книжного спама, компания решила ввести ограничения.

Как говорится в сообщении об обновленной политике на платформе Kindle Direct Publishing, теперь в день пользователи могут самостоятельно опубликовать не более трех книг для продажи.

"Хотя мы не заметили резкого роста количества публикаций, чтобы защититься от злоупотреблений, мы снижаем ограничения объема, которые действуют для новых работ", – объясняет Amazon.

Видео дня

В компании утверждают, что это ограничение повлияет лишь на очень небольшое количество авторов.

Проблемы Amazon из-за распространения ИИ

Ранее в этом месяце Amazon ввела новые правила и рекомендации для книг Kindle. Отныне в случаях, если контент создан искусственным интеллектом, авторы должны об этом информировать. А в начале сентября компания объявила, что будет отслеживать использование генеративного искусственного интеллекта на своей платформе Kindle Direct Publishing.

Эти нововведения появились после того, как на сайте обнаружили книги, которые были созданы искусственным интеллектом и имитировали работы настоящих авторов.

В августе The New York Times также опубликовала крупное расследование, в котором подтвердила, что на Amazon продавались книги, созданные ИИ и опубликованные от имени фейковых авторов с созданными с помощью ИИ фото.

На фоне многочисленных проблем, которые создает использование ИИ, многим крупным игрокам на рынке, работающим с искусственным интеллектом, в частности, Google, Microsoft и OpenAI, пришлось взяли перед Белым домом обязательства по ответственному развитию искусственного интеллекта. Они предусматривают появление специальных оповещений об использовании ИИ и не только.

Вас также могут заинтересовать новости: