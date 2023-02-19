Такой аксессуар продается на Aliexpress по цене до 1000 грн.

На платформе TikTok завирусились ролики с интересным гаджетом под названием Universal 400X DH. Это накладной микроскоп для айфонов, который благодаря 400х приближению позволяет снимать вблизи самые мелкие объекты: от крыльев комара до головки спичек.

На практике, это обычный пластиковый чехол с алюминиевой верхней панелью. К нему крепится специальный блок с объективом подсветкой и портом USB-A. При желании блок можно снять, продолжив пользоваться чехлом.

Повальный интерес к необычному девайсу вызван релизом нового Galaxy S23 Ultra: он получил сетап из четырех камер, включая два телеобъектива, который позволяет добиться 100-кратного приближения. В то же время фанатам Apple приходится довольствоваться 3-кратным оптическим зумом и 15-кратным цифровым зумом, который стоит в iPhone 14 Pro / 14 Max.

Такой аксессуар продается на Aliexpress по цене 960 грн. В ассортименте доступны модели для всех актуальных смартфонов Apple, начиная с 11-модельного ряда iPhone и заканчивая последними айфонами.

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