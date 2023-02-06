Включите эту функцию в своем айфоне, чтобы поскорее уснуть, расслабиться или попросту собраться с мыслями,

С релизом "операционки" iOS 15 в смартфонах Apple появилась функция воспроизведения белого шума. Эксперты DailyMail говорят, что это может помочь быстрее уснуть.

Белый шум – это равномерный фоновый звук, который содержит в себе частоты всего звукового диапазона, от 20 до 20 000 Гц. Есть мнение, что он помогает заснуть, поскольку сглаживает разницу между окружающим шумом и любыми помехами, которые могут стимулировать ваш мозг, такими как движение транспорта или лай собаки.

Как включить белый шум на айфоне

Чтобы воспользоваться этой функцией, перейдите в меню "Настройки" → "Специальные возможности" → "Аудиовизуализация" → "Фоновые звуки". Там можно выбрать разные звуки: от шума дождя, ручья и океана и до различных вариаций шумов.

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К слову, настроить таймер на остановку воспроизведение фоновых звуков нельзя, однако можно активировать остановку воспроизведения шума при блокировке смартфона, к примеру 5 или 10 минут.

А чтобы каждый раз не копаться в настройках и быстро включать и выключать фоновые звуки, можно настроить специальный ярлык ("Настройки" → "Пункт управления"→ "Слух"). С его помощью тройное нажатие боковой кнопки сделает то же самое.

Раньше приложения с имитацией "белого шума" нужно было отдельно скачивать из магазина App Store. Но сегодня они есть по умолчанию в каждом iPhone под управлением iOS 15 и старше.

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