По-настоящему полезный аксессуар для тех, кто вечно теряет переходники и адаптеры.

На краудфандинговой площадке Kickstarter, где авторы собирают деньги на свои проекты, появился по-настоящему полезный гаджет. Встречайте, ProtoArc HubMouse – беспроводная мышка со встроенным USB-хабом.

Модуль здесь также выступает в роли ресивера, позволяя использовать мышь с тремя девайсами одновременно: двумя по Bluetooth и одному по Wi-Fi. Это удобное решение для тех, кто вечно теряет переходники и адаптеры.

На выбор есть две версии. В первой хаб USB-C с тремя портами: USB-A 3.0, HDMI (4K, 30 FPS) и USB-C (60 Вт). Во второй такой же HDMI и два USB-C по 35 ватт на каждый. Сама мышка компактная и легкая: она весит всего 50г без учета хаба, а батареи хватает на два месяца без подзарядки.

ProtoArc HubMouse оценили в скромные $35 (1200 грн). После этапа краудфандинга ее можно будет купить за $50 – примерно 1900 грн. Отправка заказов планируется в марте этого года.

Подборка интересных проектов с Kickstarter

Ранее в поле нашего зрения попала необычная мышка-оригами весом всего в 40 грамм и с корпусом из искусственной кожи, которая может складываться и помещаться в кармах. Ее оценили в 60 долларов.

Также УНИАН рассказывал о самом маленьком в мире пауэрбанке на 40 000 мАч. Он может 10 раз зарядить iPhone 13 и не боится погружений в воду на глубину до одного метра, а стоит это "чудо" всего $99.

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