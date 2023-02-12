Номинально новинка стоит 300 долларов, но на AliExpress ее можно приобрести за $175 в течение ограниченного периода времени.

Китайская компания Blackview, которая специализируется на выпуске "неубиваемых" смартфонов, представила новинку под названием Oscal S80. Она не только не боится пыли и влаги, но и может похвастаться весьма емкой аккумуляторной батареей на 13 000 мАч.

По заявлениям производителя, смартфон способен работать в режиме ожидания более полутора месяцев. Впрочем, приводятся и более интересные параметры автономности. Например, при температуре воздуха -45 °С телефон способен функционировать до 10 часов, а при температуре 70 °С – 8 часов.

В плане характеристики, это стандартный "середняк". Смартфон оснащен 6.58-дюймовым дисплеем с разрешением 2408x1080 и обладает NFC-модулем, а также боковым датчиком отпечатков пальцев. Внутри – чип MediaTek Helio G85 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ. За фото будут отвечать две основные камеры на 12+8 Мп и фронтальная на 8 Мп.

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Стоимость Blackview Oscal S80 – 300 долларов, но на площадке AliExpress его можно приобрести за 175 долларов (6800 грн) в течение ограниченного периода времени.

Напомним, ранее другой китайский вендор Ulefone выпустил "самый громкий смартфон в истории". А еще у новинки внутри стоит огромная батарея на 9600 мАч.

Также мы писали, что на рынке представлен самый мощный пауэрбанк в мире – им можно запитать все что угодно. Сейчас на выпуск этой штуковины собирают средства через Kickstarter. Цена вопроса – $2899.

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