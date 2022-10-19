По нажатию кнопки на боковой панели дисплей смартфона увеличивается с 5 до 6,5 дюйма в высоту.

Мы уже видели всевозможные концепты растягивающихся устройств, но все они раздвигались по ширине, увеличивая площадь дисплея. В Motorola же решили развивать другой формат.

Компания активно работает над прототипом смартфона с выдвигающимся вверх экраном – нажатием кнопки дисплей увеличивается с 5 до 6,5 дюйма в высоту, что сопровождается синхронной анимацией обоев рабочего стола.

На видео ниже продемонстрировано, что весь процесс занимает считанные секунды.

Впрочем, не совсем понятно, как устроен механизм такого смартфона. Журналисты издания The Verge предположили, что все дело в гибком экране, который обвивает устройство, сворачиваясь на его заднюю часть.

Пока что девайс является прототипами и не факт, что когда-нибудь выйдет на рынок. К слову, о разработке концепта под кодовым именем Felix сообщалось еще в мае и тогда инсайдеры говорили, что релиз конечного устройства может случиться в ближайшие пару лет.

Ранее Motorola показывала 5G-ожерелье, выступающее в роли "мозга" для гарнитур смешанной и виртуальной реальности, что позволит сделать их менее громоздкими. О сроках выпуска и стоимости устройства пока ничего не говорится.

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