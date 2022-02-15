Сколько будет стоить аксессуар и когда он появиться на полках магазинов, компания не уточнила.

Команда разработчиков Motorola предложила способ, как сделать очки виртуальной и дополненной реальности легче и удобнее.

Суть задумки состоит в том, чтобы перенести основную начинку VR- или AR-очков в подвеску, которая крепится на специальное "ожерелье". Такой девайс оснащается производительным железом и поддерживает 5G.

Как пишет портал Engadget, "ожерелье" совместимо с очками ThinkReality A3 от Lenovo и платформой Qualcomm Snapdragon VR. Кулон имеет размер 54×97 мм, весит 100 г, а внутри стоит сверхмощный процессор Snapdragon 8 Gen 1 и батарея на 5000 мАч. Также на борту сенсорная панель, слот для SIM-карты, динамики и несколько датчиков – гироскоп, акселерометр, барометр и GPS.

Сколько будет стоить аксессуар и когда он появиться на полках магазинов, Motorola не уточнила. В первую очередь компания ориентируется на корпоративных клиентов.

Ранее в этом месяце Motorola представила на рынке среднебюджетный смартфон Moto G Stylus (2022), одной из фишек которого, как не сложно догадаться по названию, стало перо. От своего предшественника новинка отличается повышенной частотой экрана, увеличенным аккумулятором и другими улучшениями.

Параллельно компания готовит к выпуску первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой. В дополнении будет идти 50-МП ультраширокоугольная камера и 12-МП телекамера с двухкратным оптическим приближением. Премьера новинки ожидается летом.

Вас также могут заинтересовать новости: