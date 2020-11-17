Гаджет раскладывается и складывается самостоятельно, пользователю достаточно лишь провести пальцем по его боковой грани.

Китайский бренд OPPO продемонстрировал смартфон OPPO X 2021, который способен «растягиваться», на порядок увеличивая площадь дисплея.

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Как сообщает 4PDA, демонстрация устройства состоялась на конференции OPPO INNO Day 2020. Китайские блогеры уже получили доступ к смартфону и даже испытали его в деле.

На опубликованном видео можно видеть, что гаджет раскладывается и складывается самостоятельно, пользователю достаточно лишь провести пальцем по его боковой грани.

При этом, интерфейс системы плавно адаптируется к увеличению дисплея. Это касается даже разных сторонних приложений. Так, было продемонстрировано, что в социальной сети интерфейс автоматически перестраивается при изменении размера экрана.

Некоторые приложения при увеличении дисплея способны выводить на него новые разделы и дополнительное меню.

При этом, о планах OPPO по выпуску устройства на рынок и его возможной цене пока не сообщается.

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Автор: Дмитрий Захаров