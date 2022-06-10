Это будет способствовать переговорам по запуску платежной системы и сделает вклад в развитие украинской экономики.

Министерство цифровой трансформации запустило опрос для запуска Stripe в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Минцифры продолжает работать над тем, чтобы все больше международных сервисов становились доступными для украинцев. С 2020 года ведем активные переговоры с командой Stripe по расширению их деятельности в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее, чтобы показать значительную заинтересованность и потребность украинского бизнеса в сервисах компании, Минцифры запустило петицию.

Решению Stripe по выходу на украинский рынок будет предшествовать долговременная и комплексная работа, оценка экосистемы и потребностей бизнеса. Чтобы выяснить, какой функционал Stripe украинский бизнес хотел бы использовать в своей деятельности, Минцифры запустило опрос:

Это будет способствовать переговорам по запуску платежной системы и сделает вклад в развитие украинской экономики.

Что такое Stripe: справка УНИАН

Stripe — это международная платежная система с высокой скоростью обработки платежей и повышенной безопасностью. Сейчас платформа недоступна в Украине.

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