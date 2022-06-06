Теперь вместо траты времени в очередях услугу можно получить за одну минуту.

На портале "Дия" отныне можно получить выписку о месте жительства всего за одну минуту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram-канале.

Отмечается, что с 1 декабря 2021 года для владельцев паспортов-книжечек и ID-карт, чтобы оформить брак, стать на воинский учет или устроить ребенка в садик или школу, необходимо было иметь выписку из реестра территориальной общины.

"Ранее по нему надо было ходить в соответствующие органы регистрации и отстаивать очереди. Теперь вместо бумажной справки - электронная выписка, а вместо посещения госучреждений - портал "Дия", - говорится в сообщении.

Для получения выписки нужно: авторизоваться на портале "Дия", выбрать услугу "Выписка из реестра территориальной общины" и нажать "Получить выписку". Процедура занимает всего одну минуту.

Электронный документ можно скачать на портале и сохранить на смартфоне или другом удобном носителе, чтобы иметь всегда под рукой.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обещает вскоре такую же услугу и в приложении.

Как сообщал УНИАН, в приложение "Дия" возвращаются старые услуги, которые временно были недоступны из-за вопросов безопасности. Также появятся и новые фичи, в частности, возможность жениться через смартфон.

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