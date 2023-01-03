Это позволит десяткам тысяч людей пользоваться интернетом в течение 10-12 часов после отключений света.

Команда Минцифры совместно с канадской технологической организацией eQualitie передала украинским провайдерам 172 аккумуляторные батареи для поддержания связи.

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, самая сложная ситуация с интернетом сейчас в Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

"Передали провайдерам 172 батареи SBL. Они помогут поддерживать сети, пока нет питания. Так десятки тысяч людей смогут пользоваться интернетом", - отметил Федоров.

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В министерстве подчеркнули, что это позволит пользоваться интернетом в течение 10-12 часов после отключений света.

Аккумуляторные батареи получили 29 провайдеров из каждой области Украины.

Федоров также отметил, что команда Минцифры продолжает вести переговоры с международными организациями, чтобы Украина получила больше оборудования, которое позволит гражданам оставаться на связи, когда пропадает электроэнергия.

Восстановление интернета в Украине: детали

30 декабря Украина получила от Польши третью и одну из крупнейших с начала войны партий Starlink.

По состоянию на 28 декабря в 80% освобожденных от российской оккупации украинских городов частично восстановили интернет.

16 декабря стало известно, что Совет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил грант в размере 4,5 миллиона евро для поддержания доступа к интернету в Украине через Укрпочту, которая должна поддерживать связь даже в отдаленных сельских районах страны.