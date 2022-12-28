Как отметили в министерстве, интернет-покрытие в Украине является крупнейшим в Европе.

В 80% освобожденных от российской оккупации украинских городов частично восстановили интернет.

Как сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации, несмотря на полномасштабную войну, продолжается развертывание и восстановление в Украине скоростного интернета.

"80% освобожденных городов частично с восстановленным интернетом. Военные из РФ оставляли после себя разрушенную инфраструктуру, сотни километров поврежденных кабелей и похищенное оборудование", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Минцифры также отметили, что интернет-покрытие в Украине является крупнейшим в Европе.

"В этом году более 130 тысяч украинцев в 420 селах впервые смогли подключить свои дома к интернету. А 1 140 соцучреждений получили Wi-Fi. Также более 2,5 тыс. школ имеют Wi-Fi в укрытиях", - сообщили в министерстве.

Восстановление доступа к интернету в Украине

16 декабря стало известно, что Совет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил грант в размере 4,5 миллиона евро для поддержки доступа к интернету в Украине через "Укрпочту", которая должна поддерживать связь даже в отдаленных сельских районах страны.

Украина заключила сделку с корпорацией Space Exploration Technologies Corp Илона Маска о получении тысяч дополнительных антенн Starlink для противодействия российским воздушным атакам.