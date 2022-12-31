"Старлинки" будет установлено в "Пунктах несокрушимости", также они будут поддерживать энергетическую и медицинскую сферы.

Украина получила от Польши третью и одну из крупнейших с начала войны партий Starlink.

"Старлинки" уже поехали в "Пункты несокрушимости" по всей стране. Еще часть передаем в поддержку энергетической и медицинской сфер. Чтобы украинцы были на связи во время блэкаутов, а объекты критической инфраструктуры могли работать в самых сложных условиях", - сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, это уже третья партия Starlink от Польши. Вместе с предыдущими поставками насчитывается около 20 тысяч терминалов.

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"Команда Минцифры продолжает вести переговоры со SpaceX и партнерами, чтобы Украина получила еще более "Старлинков", - добавил министр.

Starlink в Украине: что известно

13 декабря парламент отменил законодательную норму об уплате НДС и пошлин при ввозе генераторов, Starlink и другого оборудования.

20 декабря стало известно, что Украина договорилась с компанией Space Exploration Technologies Corp Илона Маска о получение в ближайшие месяцы еще более 10 тысяч антенн Starlink.

Starlink – проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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