Добыча биткоина и других альткоинов уже давно не выгодна, из-за чего майнеры избавляются от видеокарт, при помощи которых добывали криптовалюту.

Видеокарты, использовавшиеся для майнинга криптовалют, часто маскируются для продажи в качестве новых или бывших в употреблении непродолжительное время.

Об этом говорится в свежем расследование, проведенным ютубером Искандаром Соузой и компьютерным специалистом Пауло Гомесом, сообщает портал Videocardz.

Эксперты отмечают, что графические карты после майнинга, продаваемые как совершенно новые продукты, это отнюдь не новое явление. Однако по мере того, как появляются подобные истории, майнеры ищут новые уловки, как избавиться от видеокарт, которые им больше не нужны.

Видео дня

Так, один из последних трюков, используемый майнерами – покраска микросхем памяти видеокарт, чтобы они выглядели новее, чем должны быть. Таким образом маскируется характерный желтоватый оттенок, проявляющийся у чипов после долгой работы при высокой температуре.

Желтый оттенок памяти и графического процессора может быть результатом перепайки майнерами компонентов на новые платы или просто избыточным нагревом при длительном использовании. Какой бы ни была причина, желтый оттенок является явным признаком того, что карта не новая.

Другой трюк – нанесение на чипы памяти краску с новой маркировкой. Она может выглядеть как обычно, но если потереть, то выяснится, что настоящая маркировка идет вторым слоем.

Исследователи заключили, что не стоит сразу делать выводы, увидев желтый оттенок на компонентах видеокарты, однако при покупке карты с рук стоит как следует ее осмотреть. Так, наличие гарантийных наклеек и отсутствие пыли не всегда гарантирует историю карты: иногда наклейки тоже могут быть не вполне настоящими.

Конец эпохи: прибыльность майнинга на видеокартах полностью рухнула

После перехода блокчейна Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake в середине сентября майнинг этой криптовалюты на видеокартах стал невозможен. Вскоре после события катастрофически упала и доходность добычи других альткоинов – майнинг перестал приносить доход практически полностью.

Теперь даже при слегка положительном, чистом результате нужно от 20 до 70 лет, чтобы окупить стоимость большинства видеокарт. Из-за этого на вторичном рынке можно найти кучу объявлений с продаж видеокарт, при помощи которых добывали криптовалюту.

В то же время эксперты отмечают, что крипторынок сам по себе крайне нестабилен и, безусловно, существует множество групп и отдельных людей, надеющихся найти способ сделать майнинг на видеокартах снова прибыльным.

Вас также могут заинтересовать новости: