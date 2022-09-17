Отмечается, что даже при слегка положительном чистом результате нужно от 20 до 70 лет, чтобы окупить стоимость большинства видеокарт.

Всего через день после "слияния" Ethereum, в ходе которого вторая по популярности цифровая монета в мире успешно перешла от Proof of Work (PoW) к Proof of Stake (PoS), прибыльность майнинга на GPU "полностью рухнула".

Об этом сообщило издание Tom's Hardware после анализа данных сервиса WhatToMine.

Так, если майнить Ethereum при стоимости электричества 10 центов за 1 кВч, то наилучшие результаты показывают GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6800/XT. Однако и в их случаях максимальный заработок составляет лишь 6 центов в день. И это при том, что расчеты не учитывают стоимость электроэнергии и износ видеокарты.

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По подсчетам издания, даже при слегка положительном чистом результате потребуется более 20 лет, чтобы окупить стоимость большинства видеокарт. Ниже представлена таблица с актуальными ценами на видеокарты (по данным площадки eBay) и их текущей рентабельностю или нерентабельностю. В большинстве случаев она находится в минусе.

Исследователи отметили, что это отличная новость для тех геймеров, которые планируют собрать новый игровой ПК или обновить существующий. Скоро на вторичном рынке можно будет найти множество топовых видеокарт, при помощи которых добывали криптовалюту.

При этом Tom's Hardware предупредили читателей о том, что крипторынок сам по себе крайне нестабилен и, безусловно, существует множество групп и отдельных людей, надеющихся найти способ сделать майнинг на видеокартах снова прибыльным.

Конец месяца для геймеров обещает быть интересным. NVIDIA должна представить свои видеокарты GeForce RTX 40-й серии. Параллельно Intel готовится к выходу на рынок игровых видеокарт со своей флагманской линейкой Arc. Также до конца месяца ожидается анонс новых процессоров семейства Raptor Lake 13-го поколения.

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