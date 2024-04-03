Кроме флагманов в топ-3 пробился недорогой аппарат Honor.

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал "народный" рейтинг смартфонов – в нем Android-девайсы отбирались на основе рецензий реальных пользователей. Кроме флагманов в топ-3 пробился недорогой аппарат Honor.

Как заметили журналисты, Honor X50 GT, доступен в Китае примерно за $300, и предлагает аккумулятор 5800 мАч, камеру 108 Мп и экран OLED с 1,5K и 120 Гц. Аппарат занял третье место рейтинга AnTuTu, получив 94,62% восторженных отзывов, обойдя, например, Galaxy S24 Ultra и Oppo Find X7 Ultra.

Лидер "народного" рейтинга – Samsung Galaxy S23 Ultra, который получил 95,4% хороших отзывов. Эта модель вышла больше года назад, но все еще остается в фаворите благодаря топовым характеристикам. А с выходом Galaxy S24 Ultra цена на него снизилась. Ему самую малость уступает iQOO 12 Pro на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

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Другие смартфоны, попавшие в рейтинг: Galaxy S23, Red Magic 9 Pro+, Vivo X90 Pro+, iQOO 12 и Nubia Z60 Ultra. Примечательно, что флагман Xiaomi 14 Ultra, который в феврале занимал топ-3, вообще исчез из топ-10 AnTuTu за март.

Напомним, что в начале 2025 года Apple планирует выпустить новый iPhone SE. Ожидается, что бюджетный айфон будет похож на iPhone 14, то есть получит 6,1-дюймовый экран, Face ID и лишится кнопки Home. Также девайс наверняка получит актуальный процессор, поддержку 5G и приятный ценник в 429 долларов.

А портал Phone Arena сравнил время автономной работы лучших компактных смартфонов. В реалиях 2024 года устройство с 6,1-дюймовым дисплеем уже можно считать компактным, и здесь девайсу Asus просто нет равных.

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