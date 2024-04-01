Дизайн будет похож на iPhone 13/14, то есть 4.7-дюймовый экран заменит 6.1-дюймовый.

Последний смартфон серии iPhone SE вышел еще в начале 2022 года – скорее всего, в этом году обновления ждать не стоит. А вот на следующий год у Apple запланирован крупный редизайн, некоторые характеристики которого порадуют фанатов бренда.

В сеть выложили фотографии макетов iPhone SE 4 и чехлов для него, которые подтверждают ранние инсайдеры. Смартфон будет похож на iPhone 13/14, то есть получит 6,1-дюймовый экран, Face ID и лишится физической кнопки Home. Это будет самый крупный "бюджетник" Apple за всю историю серии SE.

Также бюджетный смартфон избавится от толстенных рамок сверху и снизу от экрана, характерных для прошлых моделей SE, а порт USB-С, как в iPhone 15, придет на замену устаревшему Lightning.

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Предыдущие слухи предполагали, что iPhone SE 4 по-прежнему будет оснащаться одинарной камерой, но она обновится от 12-мегапикселей до 48-Мп. Также девайс наверняка получит актуальный процессор, поддержку 5G и приятный ценник в 429 долларов.

Сама Apple пока не объявляла о намерении выпустить новый iPhone SE. Была информация, что после неутешительных продаж iPhone SE 3 компания собиралась "похоронить" бюджетную линейку, но в итоге передумала. Ожидается, что SE 4 выйдет весной 2025 года.

А на май у Apple запланирован анонс новых планшетов, и оба релиза будут довольно значительными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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