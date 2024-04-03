В реалиях 2024 года устройство с 6,1-дюймовым дисплеем уже можно считать компактным, отметили специалисты.

Портал PhoneArena сравнил время автономной работы компактных флагманов разных брендов. В реалиях 2024 года смартфон с 6,1-дюймовым дисплеем уже можно считать компактным, отметили специалисты.

Речь идет о моделях Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S24, iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 и Asus Zenfone 10. Все они являются флагманскими гаджетами с мощной "начинкой". Емкость батарей – 3900, 4000, 3274, 4575 и 4300 мАч соответственно.

Выносливость смартфонов проверяли в ходе двух тестов. Во время первого теста на всех аппаратах установили одинаковую яркость и активировали Wi-Fi. После этого запустили серфинг в интернете. Абсолютным лидером стал Asus Zenfone 10, продержавшийся более 27 часов и 28 минут. Это более, чем в два раза больше, чем у iPhonе 15 Pro, который выдержал лишь 14:54 часов. Вот весь список:

Видео дня

В тесте просмотра видео на YouTube компактный флагман Asus также вне конкуренции с 14 часами и 30 минутами. Самый новый и дорогой смартфон Applе и на этот раз оказался самым слабым, продержавшись всего 6 часов и 54 минуты.

В PhoneArena высоко оценили живучесть Asus Zenfone 10. И разочаровались в Google Pixel 8 Pro, который несмотря на самый большой аккумулятор, не сумел выиграть ни в одном из тестов.

Напомним, что в этом году Asus решила не выпускать очередной "компакт" и представила Zenfone 11 Ultra – топовый флагман с 6,78-дюймовым экраном, который на фоне Asus Zenfone 10 (5,92 дюйма) кажется просто гигантом. А основной упор сделали на камерах.

Смартфоны от 6.5 дюймов и больше уже давно стали нормой – производители отказались от "компактов" и увеличивают диагональ дисплеев своих гаджетов. Если верить слухам, iPhone 16 рекордно вырастут в размерах, а модель 16 Pro Max будет больше напоминать планшет.

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