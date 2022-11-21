Одна из ключевых вещей в ноутбуках Windows – их разнообразие.

Флагманский ноутбук Apple выбирают многие профессионалы, работающие в творческой сфере. Тем не менее на рынке немало ноутбуков на базе Windows, которые вполне могут ему составить конкуренцию. Вдобавок, они стоят дешевле.

Специалисты портала PC Magazine представили подборку 10 аналогов на базе Windows устройства, которые точно подойдут тем, кто занимается обработкой видео, фото, дизайном, рисованием, кодированием и пр.

Лучшей альтернативой 13-дюймовому MacBook Pro назвали Dell XPS 13 OLED (9310). По цене он аналогичен "яблочной" модели среднего уровня и должен обеспечивать аналогичный уровень производительности. Отдельно специалисты выделяют качественный звук и прочный корпус.

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Тем не менее перед покупкой нужно быть готовым к отсутствию функции мобильного широкополосного доступа LTE и всего двум портам Thunderbolt 4. Также среди минусов значится слабое время автономной работы.

Если говорить о 14-дюймовых решениях от "яблочной" корпорации, то здесь оптимальной альтернативой является Lenovo Slim 7 Pro X. Приблизительно с теми же внутренностями он стоит $1199 против $1999 MacBook Pro"14 начального уровня.

Вариант от Lenovo более мобильный и с очень продолжительным временем автономной работы. Он также может похвастаться мощной видеокартой RTX 3050, 1 ТБ SSD, 32 ГБ ОЗУ и веб-камерой 1080p.

Если вас привлекает 16-дюймовый MacBook Pro, то Dell XPS 17 (9720) – ваш выбор в мире Windows. Данная модель работает на новейшем процессоре 12-го поколения Alder Lake в связке с производительной видеокартой GeForce RTX 3060. Также при покупке вы получаете насыщенный сенсорный дисплей 4K и четыре порта Thunderbolt 4.

Из недостатков модели – отсутствие конфигурации с OLED-дисплеем, веб-камера низкого качества 720p, наличие только портов USB-С.

Другие альтернативы MacBook Pro в 2022 году:

Для бизнес-задач – Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (2022)

Для художников – Microsoft Surface Laptop Studio

Для тех, кто обрабатывает фото и видео – Asus Vivobook Pro 16X OLED

Лучшая альтернатива среднего уровня – Dell XPS 15 OLED (9520)

Для выполнения серьезных творческих задач – HP ZBook Studio G8

Для рабочих станций – Dell Precision 5560

Для профессионалов, которые также любят игры – Razer Blade 15 Advanced Model (2022)

Apple отложила релиз новых Mac до 2023 года

По данным аналитика и редактора Bloomberg Марка Гурмана, новые MacBook Pro и Mac mini в этом году можно не ждать. Apple отложила выпуск этих моделей как минимум до первого квартала 2023 года.

Ранее предполагалось, что до конца этого месяца будут представлены и поступят в продажу обновленные модели MacBook Pro 14" и 16" с чипсетами M2 Pro и M2 Max и Mac mini с M2 и, возможно, M2 Pro. Также Apple работает над топовым Mac Pro.

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