Вирус шифрует все данные жертвы и требует выкуп за их разблокировку.

В сети распространяется новый вирус для ПК, получивший название Big Head. Его "фишкой" стал необычный способ маскировки при захвате компьютеров: в процессе запуска он выдает себя за критическое обновление Windows.

Об этом рассказали исследователи IT-компании Trend Micro. После запуска на компьютере жертвы Big Head отображает экран, сильно напоминающий интерфейс "Центра обновлений Windows". Но вместо развертывания апдейта зловредное ПО в фоновом режиме шифрует файлы на ПК и требует выкуп за их разблокировку.

Исследователи отмечают, что весь процесс занимает меньше минуты – за это время пользователь обычно не успевает понять, что произошло.

Видео дня

Известно и об альтернативной версии вируса под названием Variant B. Кроме шифрования файлов, она также удаляет резервные копии из службы теневого копирования VSS, что, в свою очередь, делает невозможным восстановление данных пользователями.

В связи с этим специалисты рекомендуют пользователям быть внимательнее к источникам скачиваемых файлов и по возможности использовать актуальную антивирусную защиту. Напомним, УНИАН делился рейтингом лучших и худших антивирусов для Windows.

Пора переходить на Windows 11

Ранее Microsoft объявила, что Windows 10, которая установлена на более 70% компьютеров, больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка системы закончится в 2025 году.

А еще раньше компания полностью прекратила поддержку Windows 10 21H2 – одной из самых популярных версии Windows в мире. Это означает, что пользоваться нею теперь небезопасно.

Вас также могут заинтересовать новости: