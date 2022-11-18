Microsoft Defender, встроенной в Windows, неожиданно потерпел фиаско при сравнении с ближайшими конкурентами.

Специалисты независимой лаборатории AV-Test провели тестирование целого ряда антивирусных приложений, разработанных для домашнего использования на Windows, и на основе этого сформировали рейтинг.

Так, одним из самых ненадежных антивирусов эксперты назвали встроенный в операционку Windows продукт Microsoft Defender ("Защитник Windows"). Программа от Microsoft разделила последнюю строчку с Application Whitelisting американской компании PC Matic.

По мнению специалистов AV-Test, оба эти антивируса существенно замедляют копирование файлов и установку программ на Windows, а также не особо хорошо проявляют себя при выявлении атак с использованием уязвимостей нулевого дня.

Видео дня

В общей сложности в испытаниях приняло участие 19 антивирусных продуктов. Из них 11 набрали максимальные 18 баллов – высокие оценки эксперты отдали за уровень защиты, производительность и интерфейс. Среди них:

Avast Free Antivirus и One Essential

AVG Internet Security

Avira Internet Security

AhnLab V3 Internet Security

BitDefender Internet Security

G Data Total Security

Kaspersky Internet Security

K7 Total Security

Malwarebytes Premium

Norton 360.

Другие популярные продукты, такие как F-Secure SAFE, McAfee Total Protection, Kaspersky Internet Security, VIPRE Advanced Security, набрали 17,5 баллов.

Нужен ли антивирус в 2022 году, если ты осторожен?

Современные антивирусы – это нечто больше, чем просто фильтр от вредоносных программ. Например, они могут защитить вас от фишинговых атак, кибер-атак и программ-вымогателей. Также большинство антивирусов предлагает такие дополнительные функции, как спам-фильтры, родительский контроль, расширенный брандмауэр и т.д.

При этом принято считать, что от вирусов можно защититься, банально соблюдая принципы веб-гигиены. И это в определенной степени верно, но каждый год появляются новые вредоносные приложения и вирусы. Возможно, завтра вы столкнетесь с чем-то, что станет для вас неожиданностью.

УНИАН делился своим топом бесплатных антивирусов, которые подойдут для комфортного домашнего использования, гарантируя качественную защиту от вирусов.

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