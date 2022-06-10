Для распространения вируса использовалась сеть поддельных сайтов, имитирующих веб-ресурс разработчиков.

Эксперты компании Avast сообщили об обнаружении подделки, распространяемой под видом, пожалуй, самого популярного средства для очистки ПК – CCleaner.

Поддельная утилита выуживала пароли, данные кредитных карт пользователей и другую важную информацию, сообщает портал BleepingComputer.

Для распространения вируса использовался метод "Черного СЕО" – он выводил поддельные веб-сайты в топ поисковой выдачи Google. В Avast предотвратили заражение 10 тыс. ежедневных пользователей, большинство из которых базируются во Франции, Бразилии, Индонезии и Индии.

Как стало известно, зловредное ПО сканирует кэш браузера и ОЗУ компьютера жертвы. В компании проанализировали восемь файлов, и все они использовались для кражи пользовательских данных с ПК. Также хакеры в рамках этой кампании схожим образом подделали Microsoft Office и видеоредактор Movavi.

Ранее УНИАН сообщал, что российские хакеры осуществляют новую кибератаку на украинские госорганы, используя тему зарплат. Открытие документа может привести к поражению компьютера вредоносной программой.

Напомним, в период войны следует защитить себя и в информационном пространстве, особенно жителям временно захваченных территорий. Один из способов защитить себя – пользоваться VPN.

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