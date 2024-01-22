Он вышел еще в мае 2023 года, но по-прежнему остается самым оптимальным вариантом за свои деньги.

Рынок среднебюджетных смартфонов – один из самых популярных сегментов для покупателей, которые не хотят тратить тысячи долларов на навороченные флагманы. Однако подобрать недорогой девайс с максимально навороченной начинкой зачастую сложнее, чем купить продвинутый дорогой аппарат.

Специалисты известного портала Tom's Guide назвали Google Pixel 7a лучшим Android-смартфоном по соотношению цены и качества на начало 2024 года. Он вышел еще в мае 2023 года, но по-прежнему остается самым оптимальным вариантом для большинства.

Google ежегодно выпускает недорогие смартфоны среднего класса с лучшей камерой в своем классе. Однако в случае с Pixel 7a, компания вывела свою бюджетную линейку на новый уровень, который стал еще ближе к девайсам премиум-класса.

Чем хорош Pixel 7a

Камеры: на задней панели находится двойная камера с объективами на 64 и 13 мегапикселей. Этого предостаточно для выдачи впечатляющих фото практически в любых сценариях использования. А в слепом тесте он даже обошел iPhone 15 и другие флагманы.

на задней панели находится двойная камера с объективами на 64 и 13 мегапикселей. Этого предостаточно для выдачи впечатляющих фото практически в любых сценариях использования. А в слепом тесте он даже обошел iPhone 15 и другие флагманы. Производительность: работает телефон на фирменном чипе Google Tensor G2. Он не обладает необузданной мощью, его главная фишка – функции на базе искусственного интеллекта. И их здесь в изобилии.

работает телефон на фирменном чипе Google Tensor G2. Он не обладает необузданной мощью, его главная фишка – функции на базе искусственного интеллекта. И их здесь в изобилии. Автономность: в тесте Tom's Guide батареи хватило на 10 часов 5 минут. Это чуть больше, чем у среднестатистического смартфона в этом сегменте.

в тесте Tom's Guide батареи хватило на 10 часов 5 минут. Это чуть больше, чем у среднестатистического смартфона в этом сегменте. Цена-качество: хотя Google поднял цену на Pixel 7a на $50 по сравнению с Pixel 6a, этот телефон по-прежнему стоит менее 500 долларов, и подобный функционал не предлагает ни один с конкурентов.

Не многие знают, но смартфонах серии Google Pixel есть волшебная утилита, которая существенно преображает любой снимок. Но ее можно установить и на другие модели Android – мы рассказывали подробнее, как это сделать.

А если вы в поисках смартфона, который не устареет и через 5 лет, бенчмарк AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на начало 2024 года. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

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