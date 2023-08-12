Все они поставляются с быстрым SSD, дисплеем с высокой частотой обновления и видеокартой, оптимальной для гейминга в 1080p.

Если вы в поисках мощного, но в то же время недорого игрового ноутбука обозреватели авторитетного ресурса Tom's Hardware составили соответствующий топ недорогих решений для гейминга. Всего в топ вошло 7 моделей – цены на них варьируются от 1000 до 1500 долларов.

Большинство игровых ноутбуков дешевле 1500 долларов сегодня предлагают видеокарты GeForce RTX 4050 или RTX 4060 и новейшие процессоры Intel и AMD. Также за эти деньги покупатели получают быстрый SSD и дисплей с высокой частотой обновления.

Наиболее интересной моделью до $1500 признан HP Victus 16. Аппарат оснащен мощным процессором Intel Core i7-13700H и картой GeForce RTX 4050. У ноутбука 16,1-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц. К плюсам HP Victus 16 отнесли долгое время работы без подзарядки, сочный экран, удобную клавиатуру и стильный дизайн.

Аппарат оснащен мощным процессором Intel Core i7-13700H и картой GeForce RTX 4050. У ноутбука 16,1-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц. К плюсам HP Victus 16 отнесли долгое время работы без подзарядки, сочный экран, удобную клавиатуру и стильный дизайн. Лучшим ноутбуком с начинкой AMD в пределах $1500 назвали ASUS ROG Strix G15. Он демонстрирует высокие игровые характеристики благодаря связке Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M, а также 300-герцовому почти 16-дюймому экрану.

Он демонстрирует высокие игровые характеристики благодаря связке Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M, а также 300-герцовому почти 16-дюймому экрану. Alienware М15 R7 попал в рейтинг благодаря прочной сборке, необычному дизайну и долгому времени работы без подзарядки. У ноутбука процессор AMD Ryzen 7 6800H, видеокарта GeForce RTX 3060 и 15,6-дюймовый экран с частотой 165 Гц.

попал в рейтинг благодаря прочной сборке, необычному дизайну и долгому времени работы без подзарядки. У ноутбука процессор AMD Ryzen 7 6800H, видеокарта GeForce RTX 3060 и 15,6-дюймовый экран с частотой 165 Гц. При цене менее 1400 долларов MSI Sword 15 может похвастаться строгим дизайном, большим количеством портов и мощной связкой Core i7-12650H и GeForce RTX 3060.

Видео дня

ASUS TUF Gaming 15 с Core i7-12700H и GeForce RTX 3060 назвали лучшим вариантом для киберспортсменов, которым нужна максимально возможная частота кадров. Здесь она составляет 300 Гц.

с Core i7-12700H и GeForce RTX 3060 назвали лучшим вариантом для киберспортсменов, которым нужна максимально возможная частота кадров. Здесь она составляет 300 Гц. MSI Katana 15 выбрали лучшим ноутбуком стоимостью менее $1000. Это бюджетный геймерский лэптоп с Intel Core i7-13620H и GeForce RTX 4050. У него почти идеальное соотношение цены/качества и топовые динамики.

выбрали лучшим ноутбуком стоимостью менее $1000. Это бюджетный геймерский лэптоп с Intel Core i7-13620H и GeForce RTX 4050. У него почти идеальное соотношение цены/качества и топовые динамики. Еще один достойный игровой ноутбук до $1000 – Acer Nitro 5 с Intel Core i5-12500H и GeForce RTX 3050 Ti.

А если вы хотите собрать недорогой игровой ПК, лето 2023 года – лучший момент для этого. Процессоры, оперативная память и SSD-накопители сейчас стоят рекордно дешево, также после "смерти" майнинга улучшилась ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт.

Согласно статистике Steam, самой популярной видеокартой среди игроков является GeForce GTX 1650. На втором месте – RTX 3060, а на третьем – GTX 1060. Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ.

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