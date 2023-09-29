Следующее поколение SE получит дизайн iPhone 14, USB-C и новую кнопку "Действие".

Apple вовсю ведет работу над новым iPhone SE. По свежим данным MacRumors, в новом бюджетнике от Apple произойдут серьезные изменения как с точки зрения дизайна, так и аппаратного обеспечения.

Главной особенностью следующего поколения SE окажется OLED-панель и дизайн iPhone 14, а не iPhone XR, как считалось раньше. Переход от рамочного дизайна и 4,7-дюймового экрана к экранному вырезу и 6,1-дюймовой панели – значительный апгрейд.

Еще грядущий iPhone SE получит:

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Процессор Apple A15 Bionic (как в iPhone 14).

Порт USB-С.

Улучшенные камеры.

Face ID 2-го поколения.

Кнопку действия, как у 15 Pro и 15 Pro Max.

Также в новом смартфоне тестируется собственный эппловский 5G-модем под кодовым названием Sinope. В этом и кроется причина задержки. Именно эта модель станет испытательной площадкой 5G-модемов Apple.

Наличие кнопки "Действия" говорит нам, что смартфон вряд ли выйдет раньше 2025 года, поскольку сначала эту кнопку получат базовые версии iPhone 16 и 16 Plus, а уже затем она появится в бюджетнике Apple.

Точный ценник iPhone SE 4 пока не раскрываются, но устройство обещает быть очень популярным – особенно если Apple сохранит ценообразование SE в пределах разумного. Актуальный iPhone SE 3 на момент выхода стоил $429 за версию с 64 Гб встроенного накопителя.

Параллельно Apple работает над складным iPhone, слухи о котором ходят как минимум с 2021 года. По словам аналитика Росса Янга, который очень редко ошибается в том, что касается еще не вышедших устройств Apple, гибкий айфон дебютирует на рынке не раньше 2025 года.

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