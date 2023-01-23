Как сохранить родной шнур от iPhone или любого другого устройства, когда он начинает трескаться –читайте в нашем материале.

Оригинальные кабели для зарядки смартфонов iPhone довольно дорогие – на официальном сайте Apple за них просят $30. Но мы привыкли экономить и не разбрасываться деньгами без надобности – тем более, если есть возможность продлить жизнь зарядному аксессуару с помощью подручных средств.

Мы нашли в интернете целых три способа, как сделать так, чтобы Lightning-кабели не ломались годами.

Как защитить зарядный кабель для iPhone от поломки

Первый способ – самый простой. Во многих шариковых ручках есть пружинка, которая позволяет извлекать и прятать стержень. Найдите дома старую ручку и извлеките эту пружинку. Далее нужно подцепить кончиком ножа крайний завиток и закрепить его за провод. Крутите пружинку в руках, чтобы она накручивалась на кабель.

Видео дня

На выходе у вас получится подручная система, которая защитит кабель от перегиба и скручивания.

Второй способ – с использованием термоусадочных трубок. Их, как правило, можно найти в хозяйственных магазинах. Цена минимальна – до 50 гривен за набор.

Выбрав нужную трубку по размеру, натяните ее на кабель и прогрейте ее зажигалкой, феном или утюгом. Если все сделать правильно, то от потока горячего воздуха материал сожмется и "обхватит" кабель.

Третий способ – самый замороченный, но в то же время самый надежный. Лайфхак состоит в том, чтобы обтянуть уже поврежденный кабель вощеным шнуром. Затем необходимо обтянуть кабель у края соединения со штекером несколькими слоями вощеного шнура.

Как результат, пользователи получают около двух сантиметров достаточно плотной красивой шнуровки, с которой аксессуар должен прослужить очень долго.

К слову, уже официально подтверждено, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В будущем Apple также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

Ранее УНИАН рассказывал, как отличить настоящий iPhone от подделки. Такие устройства практически один-в-один копируют внешний вид популярных гаджетов, но, кроме материнской платы, ничего общего с продукцией Apple не имеют.

Вас также могут заинтересовать новости: