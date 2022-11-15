Такие устройства практически один-в-один копируют внешний вид популярных гаджетов, но, кроме материнской платы, ничего общего с продукцией Apple не имеют.

Очевидно, что покупать iPhone в идеале нужно новым, напрямую у производителей. Однако бывают случаи, когда есть причини приобрести б/у телефон или магазины выдают себя за официальные, а на самом деле реализуют поддельную продукцию.

Узнать, что смартфон ненастоящий, достаточно неприятно во всех случаях, поэтому рекомендуем вам обратить внимание на то, как отличить настоящий iPhone от подделки.

Обратите внимание на серийный номер

Наиболее очевидный способ того, как проверить настоящий ли айфон, проверить его серийный номер. Ненастоящий серийный номер не сможет пройти верификацию на сайте Apple, поэтому нужно знать, где его найти. Для этого перейдите в:

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"Настройки" → "Основные" → "Об этом устройстве";

Скопируйте полученные сведения и введите их на сайте Apple.

IMEI – уникальный номер

Также уникальным является номер IMEI. Его можно найти в сведениях "Об этом устройстве" или при помощи комбинации цифр для набора номера. Комбинация того, как проверить айфон на оригинальность, выглядит следующим образом: *#06#.

Если полученные данные соответствуют тем, что указаны на коробке и чеке, вы приобрели оригинальную модель. В некоторых случаях телефоны покупаются без коробки, например, с рук. Тогда можно воспользоваться сервисами IMEI.info или IMEIpro.info.

Осмотрите корпус iPhone

Настоящий корпус iPhone должен быть качественным на вид и на ощупь. Их приятно держать в руках, телефон увесистый, т.к в производстве используется алюминий и нержавеющая сталь. Ни в коем случае корпус не должен быть пластиковым – это точно подделка.

Детали должны плотно прилегать друг к другу. Если немного сжать телефон в руке, вы не должны слышать звуков и поскрипываний. Помните: задняя крышка и аккумулятор не снимаются, в айфоне нет слот для карты памяти, а также телескопической антенны.

Операционная система и магазин приложений

Установить на поддельный айфон оригинальную "операционку" iOS невозможно, поэтому клоны работают на базе Android. Так что осмотр операционной системы на подозрительном смартфоне должен окончательно развеять сомнения.

Еще один способ наверняка проверить айфон на оригинальность – вызвать Siri. В клоне голосовой ассистенте работать, само собой, не будет.

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