Новый iPhone SE будет очень привлекательным вариантом для всех, кто любит среднюю по величине диагональ.

Уже можно точно утверждать, что Apple не намерена хоронить линейку дешевых iPhone SE. В начале 2025-го компания покажет обновленный смартфон, который заметно "прокачают" как в плане железа, так и дизайна.

Инсайдеры из цепочки поставок сообщают, что iPhone SE четвертого поколения будет сделан на основе iPhone 14. То есть, устаревший 4,7-дюймовый дисплей заменит 6,1-дюймовая OLED панель, а кнопка Home уйдет на покой.

Еще одной особенностью iPhone SE 4 станет переход на Apple A16 Bionic, а это означает, что самый дешевый смартфон Apple будет мощнее флагманских Android последних лет. Также аппарат может позаимствовать у iPhone 14 аккумулятор на 3279 мАч.

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Предыдущие слухи предполагали, что на задней панели iPhone SE 4, как и раньше, будет одна камера, но она обновится от 12-мегапикселей до 48-Мп. Также ожидается, что вместо переключателей режима громкости появится кнопка "Действие", а разъем USB-С заменит устаревший и медленный Lightning.

Официальный дебют новинки ожидается в начале 2025-го, предположительно, в марте. А стоить она будет до $500. Хотя такую стоимость сложно назвать бюджетной, в мире Apple это будет самый доступный айфон, который к тому же не будет сильно отличаться от более дорогих базовых моделей.

А пока Apple готовится к весенней презентации, на которой представят новые ноутбуки и планшеты. По данным инсайдеров, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. И еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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