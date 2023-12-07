Речь идет об инновационном бюджетнике, выпускаемом в "старом" дизайне, но с современным процессором.

iPhone SE первого поколения официально стал частью истории. Apple включила смартфон, представленный в 2016 году, в список "устаревших и вышедших из эксплуатации" гаджетов.

Последний номерной апдейт SE получил 25 октября: на него вышла iOS 15.8. При этом сам смартфон официально значится снятым с производства с сентября 2018. А к "устаревшим" Apple относит гаджеты, снятые с производства более 5 лет назад, пишет MacRumors.

Добавление iPhone в список устаревшей техники означает, что смартфон больше не будет получать никаких обновлений от Apple, а запчасти для него полностью выйдут из обихода. Таким образом, еще одна поломка станет уже фатальной.

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Первое поколение iPhone SE вышло в 2016 году. На сегодня выпущено их три поколения: это самые доступные смартфоны от Apple, выпускаемые в "старом" дизайне, но с современным процессором. Актуальный iPhone SE‌ 3 представили в марте 2022 года.

Примечательно, что самой большой симпатией сегодня пользуются компактные Айфоны, которые отличаются маленьким экраном, по сравнению с современными моделями. iPhone 12 Mini и iPhone SE 2 лидируют в рейтинге удовлетворенности AnTuTu.

iPhone SE 4 на подходе: каким будет доступный смартфон Apple

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple ведет работу над следующим поколением iPhone SE. В нем компания откажется от устаревшего дизайна iPhone 8, а внешний вид станет более актуальным и будет напоминать iPhone 14, то есть смартфон получит 6,1-дюймовый экран и лишится кнопки Home.

Еще одной особенностью следующего поколения SE станет переход на Apple A16 Bionic, то есть запаса производительности хватит на долго. Официальный дебют новинки ожидается не раньше 2024 года, а возможно и в 2025.

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