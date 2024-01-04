Несмотря на увеличение размеров, батарея может почти не измениться.

До выхода новых смартфонов Apple осталось по меньшей мере 8 месяцев, но в сети уже достаточно слухов об iPhone 16. Инсайдеры раскрывают основные фишки всех устройств в линейке этого года и разочаровывают некоторыми слухами.

По данным инсайдера и автора YouTube-канала AppleTrack, в рамках тестовых прототипов iPhone 16 Pro имел аккумулятор емкостью 3355 мАч, что всего на 2,5% больше, чем у iPhone 15 Pro, и это несмотря на увеличение размеров.

Возможно, новинки будут автономнее благодаря переходу на многослойные аккумуляторы, но это уже покажут тесты. Так или иначе, на скачок в емкости аккумулятора, который был при переходе на iPhone 13, рассчитывать вряд ли стоит.

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Сама Apple никогда публично не раскрывает емкость аккумуляторов айфонов, но тесты показали, что у линейки iPhone 15 они следующие:

iPhone 15: 3349 мАч;

iPhone 15 Plus: 4383 мАч;

iPhone 15 Pro: 3274 мАч;

iPhone 15 Pro Max: 4422 мАч.

Современные Android-смартфоны уже давно оснащены куда более внушительными аккумуляторами. Даже для ультрабюджетных моделей батареи 5000/5500 мАч стали обыденностью, а более крутые аппараты питаются от батареи 6000 мАч. Это влияет на увеличение емкости и срока службы.

Ранее стало известно, что в линейке iPhone 14 и iPhone 15 установлены дешевые китайские аккумуляторы – они предназначены всего для 600 циклов зарядки. У многих пользователей процент износа батареи меньше чем за год упал ниже 90%.

Новая линейка iPhone 16, возможно, не принесет никаких кардинальных изменений. При этом цена заметно вырастет. По крайней мере так считают аналитики из инвестиционной компании Barclays.

Ожидается, что самым заметным изменением будет увеличение габаритов – модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат дисплеи с диагональю 6,3 и 6.9 дюйма. Таким образом, дисплей "Про Макс" будет больше, чем у конкурентной модели Samsung Galaxy S24 Ultra.

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