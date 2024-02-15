iOS 18 укомплектуют целым набором интеллектуальных возможностей, но большая их часть, по слухам, будет эксклюзивом для моделей iPhone 16.

Apple планирует "значительно" нарастить количество ядер в нейродвижке Neural Engine, который пойдет в процессоры Apple A18 для iPhone 16. Все ради новых функций на базе искусственного интеллекта.

Об этом пишет MacRumors со ссылкой на тайваньское издание EDN. Ожидается, что ИИ станет ключевым нововведением в iOS 18, и Apple намерена наладить их работу прямо на смартфоне ради приватности пользовательских данных.

Смартфоны серий iPhone 12, 13, 14 и 15 укомплектованы 16-ядерным Neural Engine. Хотя число блоков не меняется, Apple постоянно отчитывается о росте производительности сопроцессора: так, в iPhone 15 Pro чип A17 Pro имеет в 2 раза более быстрый Neural Engine по сравнению с iPhone 14 Pro.

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Ожидается, что Apple представит iOS 18 на конференции WWDC 2024 в июне, а чипы серии A18 дебютируют в моделях iPhone 16 в сентябре. Источники пишут, что большая часть ИИ-возможностей будет доступны эксклюзивно для iPhone 16. Причиной тому как раз таки будет более мощный Neural Engine.

В первую очередь Apple планирует интегрировать большие языковые модели в Siri, чтобы улучшить ее функциональность, уже давно отстающую от того, что предлагают в своих голосовых ассистентах конкуренты. Например, одна из функций Siri поможет вычленить основной смысл из сообщения собеседника, присланного по iMessage или SMS.

До выхода новых смартфонов Apple остается еще много месяцев, но в сети уже накопилось достаточно слухов об iPhone 16. Одну и ту же информацию повторяют несколько инсайдеров – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока.

Ожидается, что обновление камеры станет одним из ключевых улучшений в iPhone 16. Для этого компания даже установит на торце еще одну кнопку, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус. А экраны Pro-моделей вырастут впервые за много лет.

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