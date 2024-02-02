ИИ станет центральным нововведением в iOS 18, а само обновление станет едва ли не крупнейшим в истории операционной системы.

Генеральный директор Apple Тим Кук во время конференц-колла с инвесторами подтвердил, что компания представит новые возможности на базе генеративного искусственного интеллекта "позже в этом году". Об этом передает The Independent.

Это заявление подтверждает информацию о масштабных нововведениях в iOS 18. Издание Bloomberg сообщало, что ИИ станет центральным нововведением в будущей операционной системе для iPhone, а само обновление станет едва ли не крупнейшим в истории Apple.

Как отмечали источники, от iOS 18 и других ОС Apple стоит ждать как минимум следующих умных возможностей:

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Помощь в составлении сообщений в iMessage.

Обновленная Siri, которая сможет не только ставить таймеры и говорить, какая погода за окном, но и поможет в работе.

Новые функции ИИ для Apple Music для создания "автоматически сгенерированных плейлистов".

Можно также не сомневаться, что много функций получит камера и приложение галереи.

При этом отмечается, что большая часть умных функций будет задействована эксклюзивно в iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

Нам остается дождаться официальных анонсов на конференции WWDC 2024, которые дадут реальное представление о планах Apple по искусственному интеллекту. Обычно она проходит в начале лета.

А пока Apple готовится к мартовской презентации, на которой нам покажут шесть новых девайсов. Среди них – iPad Pro, который получит самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

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