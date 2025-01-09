NVIDIA успокоила: опубликованы требования к блокам питания для новых видеокарт

В серию RTX 50 Blackwell вошли модели RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Продажи стартуют 30 января.

Nvidia представила данные по энергопотреблению видеокарт нового поколения GeForce RTX 50 Blackwell. Несмотря на некоторые опасения, флагманская RTX 5090, потребляющая 575 Вт, не достигает предела в 600 Вт для кабеля стандарта 12V-2x6. Это упрощает выбор совместимого блока питания.

Модели RTX 5080 и RTX 5070 Ti имеет TDP 360 Вт и 300 Вт соответственно, а базовая RTX 5070 – 250 Вт. В связи с этим Nvidia рекомендует блоки питания мощностью:

GeForce RTX 5090 — 1000 Вт.

GeForce RTX 5080 — 850 Вт.

GeForce RTX 5070 Ti — 750 Вт.

GeForce RTX 5070 — 650 Вт.

Ранее ходили слухи о том, что видеокарты 50-ой серии будут включают в себя два 16-контактных разъема питания, но Nvidia опровергла эти предположения. Все видеокарты семейства RTX 50 Blackwel могут быть запитаны с помощью одного такого кабеля.

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Сразу после презентации партнеры MSI представили блок питания MEG Ai1600T PCIE5 мощностью 1600 Вт и сертификатом 80 PLUS Titanium, специально разработанный для новейших видеокарт RTX 50. Также есть модель попроще на 1250 Вт.

RTX 5090 c 32 ГБ видеопамяти GDDR7 поступит в продажу 30 января по РРЦ 1999 долларов. Следом за ней Nvidia выпустит RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 – последние две модели выйдут уже в феврале.

В ходе презентации глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что базовая RTX 5070 за $549 сопоставима с RTX 4090. Позже выяснилось, что похожей производительности можно будет добиться лишь с DLSS 4. Да и речь идет именно о частоте кадров, а не о качестве изображения при чистой растеризации.

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