NVIDIA успокоила: опубликованы требования к блокам питания для новых видеокарт

Nvidia представила данные по энергопотреблению видеокарт нового поколения GeForce RTX 50 Blackwell. Несмотря на некоторые опасения, флагманская RTX 5090, потребляющая 575 Вт, не достигает предела в 600 Вт для кабеля стандарта 12V-2x6. Это упрощает выбор совместимого блока питания.
Модели RTX 5080 и RTX 5070 Ti имеет TDP 360 Вт и 300 Вт соответственно, а базовая RTX 5070 – 250 Вт. В связи с этим Nvidia рекомендует блоки питания мощностью:
- GeForce RTX 5090 — 1000 Вт.
- GeForce RTX 5080 — 850 Вт.
- GeForce RTX 5070 Ti — 750 Вт.
- GeForce RTX 5070 — 650 Вт.
Ранее ходили слухи о том, что видеокарты 50-ой серии будут включают в себя два 16-контактных разъема питания, но Nvidia опровергла эти предположения. Все видеокарты семейства RTX 50 Blackwel могут быть запитаны с помощью одного такого кабеля.
Сразу после презентации партнеры MSI представили блок питания MEG Ai1600T PCIE5 мощностью 1600 Вт и сертификатом 80 PLUS Titanium, специально разработанный для новейших видеокарт RTX 50. Также есть модель попроще на 1250 Вт.
RTX 5090 c 32 ГБ видеопамяти GDDR7 поступит в продажу 30 января по РРЦ 1999 долларов. Следом за ней Nvidia выпустит RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 – последние две модели выйдут уже в феврале.
В ходе презентации глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что базовая RTX 5070 за $549 сопоставима с RTX 4090. Позже выяснилось, что похожей производительности можно будет добиться лишь с DLSS 4. Да и речь идет именно о частоте кадров, а не о качестве изображения при чистой растеризации.