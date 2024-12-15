Похоже, что Qualcomm, специализирующаяся на решениях для мобильных устройств, решила захватить и некоторую долю рынка ПК.

На рынке процессоров для десктопных ПК неожиданно может появиться еще один мощный игрок. Появились слухи, что Qualcomm тестирует новые чипы с кодовым названием Project Glymur, которые будут конкурировать с игровыми решениями Intel и AMD.

Портал Wccftech со ссылкой на источники сообщает, что чип с номером модели SC8480XP проходит тесты в паре с жидкостной системой охлаждения AIO, которая оснащена 120-мм вентиляторами. Такие системы обычно используют в игровых ПК.

Новые процессоры могут войти в линейку Snapdragon X Elite 2. Судя по всему, занимающая доминирующее положение на рынке процессоров для Android-смартфонов американский техногигант решил захватить и некоторую долю рынка ПК.

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К слову, не так давно источники сообщили, что сегментом процессоров для настольных ПК также заинтересовалась Nvidia. Их релиз может состояться уже в следующем году. В производстве компании помогает MediaTek, которая имеет опыт в разработке мобильных чипов.

Если слухи подтвердятся, то сразу два крупных игрока в лице Qualcomm и Nvidia попробуют пошатнуть дуополию Intel и AMD. Согласно статистике Steam, "синими" процессорами оснастили свои игровые системы 64% игроков, тогда как доля AMD Ryzen составляет 35%.

Напомним, в конце октября AMD выпустила 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D со 104 МБ кэша, частотой до 5,2 ГГц и TDP 120 Вт. В компании называют его "самым мощным и лучшим игровым чипом в мире".

В свою очередь Intel сейчас переживает крупнейший кризис в истории. Только за последний квартал чипмейкер потерял 5% рынка процессоров, понес убытки на 16 миллиардов долларов и уволил 15 тысяч сотрудников. Власти США настолько обеспокоены судьбой Intel, что уже начали обсуждать "план спасения",

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