Провал CPU Intel Arrow Lake создал огромный спрос на процессоры "красных" и Ryzen 7 9800X3D в частности.

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, вышедший в ноябре, называют лучшим решением для игр. Впрочем, купить новый "камень" смогли далеко не все желающие. У ритейлеров быстро закончились запасы, а Amazon заполонили фейковые процессоры Ryzen.

"Мы создали отличный процессор. Но мы не знали, что конкурент разработает настолько ужасный. Так что спрос оказался несколько выше, чем мы ожидали", – ответил главный архитектор игровых решений AMD Фрэнк Азор на вопрос о причинах дефицита Ryzen 7 9800X3D.

В AMD посетовали на то, что провал Intel Core Ultra 200 создал беспрецедентный спрос на процессоры 7000-й и 9000-й серий X3D и Ryzen 7 9800X3D в частности и теперь чипмейкеру необходимо в срочном порядке увеличивать производственные мощности.

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Не секрет, что актуальные CPU Intel показали неудовлетворительную игровую производительность на старте. В частности, обновление микрокода, которое должно было повысить производительность, снизило ее в некоторых играх. Да и в целом процессоры оказались не такими конкурентоспособными, как ожидалось.

Меж тем AMD готовит к выпуску Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. В компании называют процессоры "лучшими для поклонников видеоигр и контентмейкеров". Так, Ryzen 9 9950X3D обходит всех своих конкурентов, включая флагманский Core Ultra 9 285K, вплоть до 64%.

Прошлой осенью в продажу поступили два новых процессора AMD под устаревший сокет AM4, который остается популярной основой для игрового ПК начального/среднего уровня. Это разогнанные модификации "народных" Ryzen 5 5600 и 5600X.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. Самой популярной видеокартой остается Nvidia GeForce RTX 3060, тогда как все больше геймеров переходят на процессоры AMD.

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